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Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Объекты, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, нужно будет декларировать по-новому.

Закон об электронном декларировании упростит жизнь исполняющим обязанности руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, - НАПК

Количество декларантов из числа руководителей госпредприятий уменьшится ориентировочно на 50 000 человек, - предупредило НАПК.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования и открытии деклараций должностных лиц

Чьи декларации будут открывать первыми, кто и что должен будет задекларировать и какие упрощения для декларантов предусмотрели в законе о возобновлении е-декларирования.

Спикер Палаты представителей США Маккарти озвучил вопросы, которые задаст Владимиру Зеленскому

В частности, Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что поинтересуется у Владимира Зеленского планом победы и использованием американских средств.

  1. В Украине

Рада сняла Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета по вопросам свободы слова

14:25, 20 сентября 2023
Временно возглавлять Комитет будет нардеп Евгений Брагар.
Рада сняла Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета по вопросам свободы слова
Фото: Новини.LIVE
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На пленарном заседании 20 сентября Верховная Рада сняла нардепа Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Соответствующее решение было поддержано 258 депутатами. Шуфрич останется членом Комитета.

Временно возглавлять Комитет будет нардеп Евгений Брагар.

Как мы писали, Нестору Шуфричу по материалам СБУ объявили о подозрении в государственной измене.

Суд в Киеве взял под арест нардепа Шуфрича без возможности внесения залога.

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