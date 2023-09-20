Рада сняла Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета по вопросам свободы слова

Временно возглавлять Комитет будет нардеп Евгений Брагар.

Фото: Новини.LIVE

На пленарном заседании 20 сентября Верховная Рада сняла нардепа Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Соответствующее решение было поддержано 258 депутатами. Шуфрич останется членом Комитета.

Временно возглавлять Комитет будет нардеп Евгений Брагар.

Как мы писали, Нестору Шуфричу по материалам СБУ объявили о подозрении в государственной измене.

Суд в Киеве взял под арест нардепа Шуфрича без возможности внесения залога.

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