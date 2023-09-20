Декларации откроют сразу: Рада одобрила закон об е-декларировании с учетом вето Президента

Рада исправила закон о закрытых декларациях.

В среду, 20 сентября, Верховная Рада приняла закон об е-декларировании с учетом вето Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Изменения предполагают немедленное открытие публичного доступа к декларациям.

«За» проголосовал 341 народный депутат.

Голосование по фракциям:

СН – 214

ЕС – 22

Батькивщина – 13

Платформа за жизнь и мир- 18

За будущее – 11

Голос - 18

Доверие – 17

Восстановление Украины – 12

Внефракционные – 16.

Ранее сообщалось, чьи декларации появятся в открытом доступе, а чьи – не появятся: стал известен текст вето Президента Зеленского на закон о э-декларировании.

Напомним,

12 сентября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ветировал законопроект 9534 о возобновлении декларирования.

Суть вето состоит в том, чтобы декларации части чиновников и должностных лиц публиковались в открытой части Реестра деклараций. Владимир Зеленский заявил, что Реестр нужно открывать «уже сейчас».

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