Декларации откроют сразу: Рада одобрила закон об е-декларировании с учетом вето Президента

В среду, 20 сентября, Верховная Рада приняла закон об е-декларировании с учетом вето Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.
Изменения предполагают немедленное открытие публичного доступа к декларациям.
«За» проголосовал 341 народный депутат.
Голосование по фракциям:
СН – 214
ЕС – 22
Батькивщина – 13
Платформа за жизнь и мир- 18
За будущее – 11
Голос - 18
Доверие – 17
Восстановление Украины – 12
Внефракционные – 16.
Ранее сообщалось, чьи декларации появятся в открытом доступе, а чьи – не появятся: стал известен текст вето Президента Зеленского на закон о э-декларировании.
Напомним,
12 сентября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ветировал законопроект 9534 о возобновлении декларирования.
Суть вето состоит в том, чтобы декларации части чиновников и должностных лиц публиковались в открытой части Реестра деклараций. Владимир Зеленский заявил, что Реестр нужно открывать «уже сейчас».
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