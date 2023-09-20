Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Объекты, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, нужно будет декларировать по-новому.

Закон об электронном декларировании упростит жизнь исполняющим обязанности руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, - НАПК

Количество декларантов из числа руководителей госпредприятий уменьшится ориентировочно на 50 000 человек, - предупредило НАПК.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования и открытии деклараций должностных лиц

Чьи декларации будут открывать первыми, кто и что должен будет задекларировать и какие упрощения для декларантов предусмотрели в законе о возобновлении е-декларирования.

Спикер Палаты представителей США Маккарти озвучил вопросы, которые задаст Владимиру Зеленскому

В частности, Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что поинтересуется у Владимира Зеленского планом победы и использованием американских средств.

  1. Законодательство

Декларации откроют сразу: Рада одобрила закон об е-декларировании с учетом вето Президента

14:26, 20 сентября 2023
Рада исправила закон о закрытых декларациях.
Декларации откроют сразу: Рада одобрила закон об е-декларировании с учетом вето Президента
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В среду, 20 сентября, Верховная Рада приняла закон об е-декларировании с учетом вето Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Изменения предполагают немедленное открытие публичного доступа к декларациям.

«За» проголосовал 341 народный депутат.

Голосование по фракциям:

СН – 214

ЕС – 22

Батькивщина – 13

Платформа за жизнь и мир- 18

За будущее – 11

Голос - 18

Доверие – 17

Восстановление Украины – 12

Внефракционные – 16.

Ранее сообщалось, чьи декларации появятся в открытом доступе, а чьи – не появятся: стал известен текст вето Президента Зеленского на закон о э-декларировании.

Напомним, 

12 сентября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ветировал законопроект 9534 о возобновлении декларирования.

Суть вето состоит в том, чтобы декларации части чиновников и должностных лиц публиковались в открытой части Реестра деклараций. Владимир Зеленский заявил, что Реестр нужно открывать «уже сейчас».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду