Налоговики подчеркнули, что у всех владельцев электрогенераторных установок, классифицируемых по коду 8502 согласно УКТ ВЭД, не возникают налоговые обязательства по экологическому налогу.

Налоговая служба в Житомирской области сообщает, платить ли эконалог в случае применения генераторов во время войны.

Так, согласно п. 240.1 НКУ плательщиками экологического налога являются субъекты хозяйствования, юридические лица, не осуществляющие хозяйственную (предпринимательскую) деятельность, бюджетные учреждения, общественные и другие предприятия, учреждения и организации, постоянные представительства нерезидентов, включая выполняющих агентские (представительные) функции в отношении таких нерезидентов или их учредителей, при осуществлении деятельности которых на территории Украины и в пределах ее континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны осуществляются, в частности, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения.

Подпунктом 14.1.230 НКУ определено, что стационарный источник загрязнения – предприятие, цех, агрегат, установка или другой неподвижный объект, хранящий свои пространственные координаты в течение определенного времени и осуществляющий выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и/или сбросы загрязняющих веществ в водороде.

Законом Украины от 13.12.2022 №2836-ХІ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины» временно, на период действия военного положения на территории Украины и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены, для целей применения разд. VIII (Экологический налог) НКУ из определения стационарных источников загрязнения (в значении пп. 14.1.230 НКУ) исключены электрогенераторные установки, классифицируемые по коду 8502 согласно УКТ ВЭД.

Таким образом, у владельцев электрогенераторных установок, классифицируемых по коду 8502 согласно УКТ ВЭД, не возникают налоговые обязательства по экологическому налогу.

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