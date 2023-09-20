Помощника ректора кропивницкого вуза подозревают во взяточничестве за бесплатное пользование помещением

Разоблачен помощник ректора кропивницкого вуза, который за 50 тысяч гривен ежемесячной взятки давал в безвозмездное пользование помещение заведения.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

В Кировоградской области помощника ректора Кропивницкого университета подозревают в вымогательстве и получении взятки в размере 50 тысяч гривен ежемесячно за бесплатное пользование помещением, которое принадлежало университету. Педагогу было сообщено о подозрении, – сообщает Офис Генерального прокурора.

Следствие установило, что подозреваемый, который также был руководителем областного коммунального учреждения, способствовал передаче образовательного помещения под строительный склад. Помещение площадью 345 квадратных метров, которое находилось на балансе университета, было передано в безвозмездное пользование без проведения определенной законодательством процедуры и официального оформления.

За положительное решение вопроса о передаче помещения подозреваемый совместно со служащими университета требовали ежемесячную неправомерную выгоду в сумме 50 тысяч гривен от предпринимателя.

Сейчас следователи проверяют причастность других лиц, в том числе из руководящего состава университета, к этой незаконной деятельности. Во время проведения обысков в помещениях и служебных кабинетах руководства университета и его структурных подразделений были изъяты доказательства противоправных действий.

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