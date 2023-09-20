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Помічника ректора кропивницького вишу підозрюють у хабарництві за безоплатне користування приміщенням

19:13, 20 вересня 2023
Викрито помічника ректора кропивницького вишу, який за 50 тисяч гривень щомісячного хабара давав у безоплатне користування приміщення закладу.
Помічника ректора кропивницького вишу підозрюють у хабарництві за безоплатне користування приміщенням
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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У Кіровоградській області помічника ректора Кропивницького університету підозрюють у вимаганні та одержанні хабара в розмірі 50 тисяч гривень щомісячно за безоплатне користування приміщенням, яке належало університету. Освітянину було повідомлено про підозру, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що підозрюваний, який також був керівником обласного комунального закладу, сприяв передачі освітнього приміщення під будівельний склад. Приміщення площею 345 квадратних метрів, яке перебувало на балансі університету, було передане в безоплатне користування без проведення визначеної законодавством процедури та офіційного оформлення.

За позитивне вирішення питання щодо передачі приміщення підозрюваний спільно зі службовцями університету вимагали щомісячну неправомірну вигоду у сумі 50 тисяч гривень від підприємця.

Наразі слідчі перевіряють причетність інших осіб, у тому числі з керівного складу університету, до цієї незаконної діяльності. Під час проведення обшуків у приміщеннях та службових кабінетах керівництва університету і його структурних підрозділів були вилучені докази протиправних дій.

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