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  1. В Україні

Офіс Генпрокурора проводить обшуки в «Укренерго»

14:11, 20 вересня 2023
Обшуки в «Укренерго проводять на підставі ухвали Печерського райсуду Києва.
Офіс Генпрокурора проводить обшуки в «Укренерго»
Фото: pravda.com
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У середу, 20 вересня, Офіс Генерального прокурора проводить обшуки в приміщенні НЕК «Укренерго на підставі ухвали Печерського районного суду від 30 серпня 2023 року. Про це йдеться у пресслужбі компанії.

Укренерго повідомило, що «сприяє проведенню слідчих дій та добровільно надає представникам Генеральної прокуратури всі документи, які визначені ухвалою».

«Зазначимо, що компанія надала б слідчим добровільно всі необхідні документи без проведення обшуку. Але такого звернення до компанії від правоохоронців не надходило.

З переліку документів, які цікавлять правоохоронців, деякі контракти були предметом перевірки Державної аудиторською служби. Нагадаємо, державний аудит Укренерго завершився в березні цього року», - сказано у повідомленні.

Також в НЕК «Укренерго» додають, що оскаржують результати аудиту ДАСУ в суді, оскільки вважають «їх упередженими та непрофесійними,  а деякі прямо суперечать законодавству».

Раніше ми писали, що у ряді областей правоохоронці провели понад 35 обшуків та повідомили підозри особам, які, щоби заволодіти бюджетними коштами, завищували вартість матеріалів та робіт.

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