Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Спікер Палати представників США Маккарті озвучив питання, які поставить Володимиру Зеленському

Зокрема, Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що поцікавиться у Володимира Зеленського планом перемоги і використанням американських коштів.

Лише бажання брати участь у діях з оборони без документального підтвердження зарахування до військових формувань не є підставою звільнення від покарання з випробуванням, — Верховний Суд

Засуджений просив звільнити його від відбування покарання з випробуванням в зв`язку з необхідністю проходження військової служби, але в матеріалах справи на підтвердження цього містилася лише довідка за підписом командира сотні Добровольчого українського корпусу про його добровільне залучення та перебування в зазначеній сотні.

Кабмін затвердив Порядок використання бюджетних коштів на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій

Зокрема, Уряд встановив, що не допускається спрямування бюджетних коштів на оплату посередницьких послуг.

Кабмін визначив, що є лінією зіткнення та адміністративною межею між тимчасово окупованою територією та іншою територією України

Уряд встановив, що адміністративною межею між тимчасово окупованою територією та іншою територією України є умовна лінія на поверхні землі, що є межею між тимчасово окупованими РФ територіями, що включені до переліку, та іншою територією України, на прилеглих до якої територіях не ведуться бойові дії.

Кабмін змінив умови виготовлення і постачання засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів негласного отримання інформації

Уряд зробив більш жорсткими Ліцензійні умови для господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

  1. В Україні

Махінації з бюджетними коштами: у низці регіонів проведено понад 35 обшуків

18:30, 18 вересня 2023
Правоохоронні органи повідомили про підозру низці чиновників та їх спільникам.
Махінації з бюджетними коштами: у низці регіонів проведено понад 35 обшуків
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що у ряді областей правоохоронці провели понад 35 обшуків та повідомили підозри особам, які, щоби заволодіти бюджетними коштами, завищували вартість матеріалів та робіт. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Вінницька область

Підозру отримали двоє приватних підприємців-субпідрядників, які заволоділи 1,8 млн грн місцевого бюджету. Під час встановлення опор зовнішнього освітлення на одній з вулиць Вінниці фігуранти штучно завищили вартість опор та комплектуючих.

Дніпропетровська область

Серед підозрюваних – заступниця мера Дніпра – начальниця департаменту та підрядник. Відповідно до укладеного договору підрядник проводив капітальний ремонт даху однієї зі шкіл. У кошторисі підрядник вказав вартість на будматеріали, які у 2 рази перевищують ринкові, а чиновниця його підписала. Таким чином приватне підприємство безпідставного отримало з міського бюджету на свої рахунки майже 1 млн грн.

Крім того, у межах кримінального провадження, що розслідується за фактом привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на реконструкцію та благоустрій об’єктів інфраструктури міста Дніпро, провели 18 обшуків. Особи, які причетні до цієї «схеми», маючи зв’язки з чиновниками міської ради, залучили до виконання робіт підконтрольні підприємства.

Львівська область

Викрито факти протиправної діяльності службових осіб Львівського іподрому, яким вони незаконно заволоділи, спочатку вивівши його з державної власності, а згодом зареєстрували як приватну власність.

Чернівецька область

Група осіб розтратила кошти з бюджету, які виділялися на берегоукріплення річки Черемош у с. Банилів Вижницького району. Як і їх колеги з інших регіонів, завищили обсяги робіт, а відтак і їх вартість. Щоби приховати свою діяльність, посадові особи Департаменту Чернівецької ОДА, на вимогу суду надати правоохоронцям відповідні документи, заявили, що саме ці документи були викрадені під час ревізії. Попри це, поліцейські зібрали докази, які підтверджують факти привласнення бюджетних коштів та причетність вищевказаних службових осіб, в тому числі інженера з технагляду одного з департаментів ОДА та підрядника до оборудки з бюджетними коштами. Усі мають статус підозрюваних у справі.

Загалом у рамках вищезазначених кримінальних провадженнях оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі обласних підрозділів поліції та співробітники прокуратур у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Чернівецькій та Харківській областях провели понад 35 санкціонованих обшуків у фігурантів та причетних до «схем» осіб.

За їх результатами шістьом особам – посадовці органів місцевого самоврядування та приватних структур - отримали підозри. Дії підозрюваних залежно від ролі кваліфіковані:

- ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

- ч. 1 та 2 ст. 366 (Службове підроблення);

- ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду