Махінації з бюджетними коштами: у низці регіонів проведено понад 35 обшуків

Правоохоронні органи повідомили про підозру низці чиновників та їх спільникам.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що у ряді областей правоохоронці провели понад 35 обшуків та повідомили підозри особам, які, щоби заволодіти бюджетними коштами, завищували вартість матеріалів та робіт. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Вінницька область

Підозру отримали двоє приватних підприємців-субпідрядників, які заволоділи 1,8 млн грн місцевого бюджету. Під час встановлення опор зовнішнього освітлення на одній з вулиць Вінниці фігуранти штучно завищили вартість опор та комплектуючих.

Дніпропетровська область

Серед підозрюваних – заступниця мера Дніпра – начальниця департаменту та підрядник. Відповідно до укладеного договору підрядник проводив капітальний ремонт даху однієї зі шкіл. У кошторисі підрядник вказав вартість на будматеріали, які у 2 рази перевищують ринкові, а чиновниця його підписала. Таким чином приватне підприємство безпідставного отримало з міського бюджету на свої рахунки майже 1 млн грн.

Крім того, у межах кримінального провадження, що розслідується за фактом привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на реконструкцію та благоустрій об’єктів інфраструктури міста Дніпро, провели 18 обшуків. Особи, які причетні до цієї «схеми», маючи зв’язки з чиновниками міської ради, залучили до виконання робіт підконтрольні підприємства.

Львівська область

Викрито факти протиправної діяльності службових осіб Львівського іподрому, яким вони незаконно заволоділи, спочатку вивівши його з державної власності, а згодом зареєстрували як приватну власність.

Чернівецька область

Група осіб розтратила кошти з бюджету, які виділялися на берегоукріплення річки Черемош у с. Банилів Вижницького району. Як і їх колеги з інших регіонів, завищили обсяги робіт, а відтак і їх вартість. Щоби приховати свою діяльність, посадові особи Департаменту Чернівецької ОДА, на вимогу суду надати правоохоронцям відповідні документи, заявили, що саме ці документи були викрадені під час ревізії. Попри це, поліцейські зібрали докази, які підтверджують факти привласнення бюджетних коштів та причетність вищевказаних службових осіб, в тому числі інженера з технагляду одного з департаментів ОДА та підрядника до оборудки з бюджетними коштами. Усі мають статус підозрюваних у справі.

Загалом у рамках вищезазначених кримінальних провадженнях оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі обласних підрозділів поліції та співробітники прокуратур у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Чернівецькій та Харківській областях провели понад 35 санкціонованих обшуків у фігурантів та причетних до «схем» осіб.

За їх результатами шістьом особам – посадовці органів місцевого самоврядування та приватних структур - отримали підозри. Дії підозрюваних залежно від ролі кваліфіковані:

- ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

- ч. 1 та 2 ст. 366 (Службове підроблення);

- ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

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