Ремонт школи зі збитками в мільйон гривень: у Дніпрі повідомлено про підозру посадовиці та підряднику

Підрядник вніс до офіційних документів недостовірні відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а заступниця міського голови – підписала документи.

Фото: npu.gov.ua

У Дніпрі між одним з департаментів міської ради та підприємством були укладені договори про проведення будівельних робіт з капітального ремонту даху однієї зі шкіл міста, але після робіт у документах були вказані недостовірні відомості.

Як повідомила Національна поліція України, з метою заволодіння бюджетними коштами до акту виконаних робіт підрядник вніс до офіційних документів недостовірні відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а заступниця міського голови – начальниця департаменту - підписала вказані документи.

«Після виконання ремонтних робіт директор підприємства вніс у кошторисну документацію ціни на будматеріали, які вдвічі перевищують ринкові. Попри це заступниця мера підписала вказані акти та скріпила печаткою. Внаслідок таких дій приватне підприємство безпідставно отримали з міського бюджету на свої рахунки майже мільйон гривень», - сказано у повідомленні.

Фото: npu.gov.ua

Раніше ми писали, що у Києві керівництво ДЮСШ викрито у розтраті 1 млн грн, виділених на ремонт школи.

Нагадаємо, Раді пропонують запровадити довічне позбавлення волі за корупцію під час війни.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.