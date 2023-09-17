Канада виділить Україні понад 24 млн доларів для захисту неба

Гроші будуть виділені на закупівлю систем протиповітряної оборони для України.

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Міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, що країна виділить 33 мільйони канадських доларів (понад 24 млн. доларів США) на купівлю систем протиповітряної оборони для України, передає The Guardian.

За його словами, гроші направлені очолюваному Британією партнерству, яке купує обладнання для української ППО, щоб допомогти Україні відбивати атаки російських ракет та дронів.

Партнерство, до якого також входять США, Нідерланди та Данія, планує купити сотні ракет ППО малої та середньої дальності та відповідні системи.

Цей внесок, за словами Блера, є частиною військової допомоги Києву вартістю 500 мільйонів канадських доларів, яку раніше анонсував канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

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