У Києві чоловік з викруткою напав на жінку та пограбував її, фото

У столиці свідки пограбування затримали зловмисника.

У суботу, 16 вересня, у Деснянському районі Києва затримали чоловіка, який напав на жінку з викруткою, вдарив її та відібрав сумку. Про це повідомила пресслужба столичної патрульної поліції.

«Жінка розповила, що виходила з під'їзду, як раптом на неї напав невідомий з викруткою, вдарив її, вихопив сумку з речами та намагався втекти», – розповіли в пресслужбі.

Свідками нападу стали двоє чоловіків, які затримали нападника та викликали поліцію – його передали патрульним. Інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин події.

Раніше ми писали, що на Київщині чоловік, видаючи себе за військового, пограбував магазин.

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