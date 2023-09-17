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  1. У світі

Прем'єр Польщі порівняв газові договори путіна й Меркель з пактом Молотова-Ріббентропа

20:06, 17 вересня 2023
Матеуш Моравецький заявив, що сировинний пакт Меркель-путіна призвів до залежності частини Європи від російських енергоресурсів.
Прем'єр Польщі порівняв газові договори путіна й Меркель з пактом Молотова-Ріббентропа
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Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький розкритикував екс-канцлера Німеччини Ангелу Меркель за домовленості про постачання енергоресурсів з росії, провівши паралелі з пактом Молотова-Ріббентропа, який уможливив Другу світову війну, передає PAP.

За словами прем'єра Польщі, 17 вересня є нагадуванням про «зловісні наслідки російсько-німецького союзу».

«Так само, як був пакт Молотова-Ріббентропа, про який ми дуже добре знаємо, так само, де-факто, був газовий і сировинний пакт Меркель-Путіна. І саме цей пакт призвів до залежності значною мірою значної частини Європи і призвів до катастрофи зокрема і в Польщі, і головним виконавцем цього пакту Меркель-Путін був Дональд Туск», – сказав польський прем’єр.

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