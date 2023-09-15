Зеленський і Дуда зустрінуться в Нью-Йорку й обговорять експорт зерна

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що через кілька днів має зустрітися у Нью-Йорку з Президентом України Володимиром Зеленським, а серед тем розмови буде заборона на імпорт українського зерна. Про це Дуда сказав у коментарі PAP.

"За кілька днів ми маємо зустріч у Нью-Йорку з Президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, ми будемо говорити про зерно. Україна має зрозуміти нашу позицію: моє завдання – дбати про наші, польські інтереси", - повідомив він.

За його словами, Польща не зацікавлена ​​в тому, щоб українське зерно продавалося на польському ринку.

Нагадаємо, що глава уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща не відкриє свій кордон для українського зерна.

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