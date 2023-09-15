На сайті повідомляється, що Кім Чен Ин «забезпечує російську військову агресію проти України та її громадян».

Лідера КНДР Кім Чен Ина внесли до бази сайту "Миротворець" за замах на суверенітет і територіальну цілісність України.

На сайті повідомляється, що лідер КНДР - співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян.

Зазначається, що Кім Чен Ин "забезпечує російську військову агресію проти України та її громадян".

"Перебуває під персональними санкціями цивілізованих країн світу за порушення прав людини (жорстокі дії щодо мільйонів власних людей, у т. ч. позасудові вбивства, примушування до праці та тортури), ядерний шантаж, реалізацію незаконних ракетних і ядерних програм, кіберзлочини тощо". - зазначається на сайті.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин прибув у рф і зустрівся з Путіним.

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