Лидера КНДР Ким Чен Ына внесли в базу сайта "Миротворец" за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.
На сайте сообщается, что лидер КНДР – соучастник преступлений российских властей против Украины и ее граждан.
Отмечается, что Ким Чен Ын "обеспечивает российскую военную агрессию против Украины и ее граждан".
"Находится под персональными санкциями цивилизованных стран мира за нарушение прав человека (жестокие действия в отношении миллионов собственных людей, в т. ч. внесудебные убийства, принуждение к труду и пытке), ядерный шантаж, реализацию незаконных ракетных и ядерных программ, киберпреступления". – отмечается на сайте.
Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в рф и встретился с Путиным.
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