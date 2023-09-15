Появились фото с обысков дома у Шуфрича, которые сегодня проводит СБУ

У нардепа нашли комнату с медалями и кителями. Кроме того, судя по фото, Шуфрич еще и «Полководец Победы», а также «Ветеран Вооруженных сил рф».

Источник фото: Тelegram / Сергей Стерненко

У народного депутата Нестора Шуфрича, подозреваемого, как утверждает СБУ, по делу российской шпионской сети, созданной сотрудником фсб рф и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем, дома нашли комнату с медалями и кителями

Судя по фото, Шуфрич еще и «Полководец Победы», а также «Ветеран Вооруженных сил рф».

Напомним, сегодня, 15 сентября, СБУ задержала депутата Нестора Шуфрича у него дома.

Источник фото: Тelegram / Сергей Стерненко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.