Сыну Байдена выдвинули обвинения в нелегальной покупке огнестрельного оружия

Хантеру Байдену предъявлены обвинения по трем пунктам – приобретение оружия за поддельными документами, а также сокрытие информации о поддельных документах и употреблении наркотиков при оформлении лицензии на оружие.

Сыну президента США Джо Байдену Хантеру выдвинули обвинения по уголовному делу о незаконной покупке и хранении огнестрельного оружия, сообщает NBC News.

Отмечается, что Хантеру Байдену предъявили обвинения по трем уголовным пунктам в связи с оружием, приобретенным в 2018 году.

Две статьи связаны с ложными заявлениями об огнестрельном оружии, а третья – владение огнестрельным оружием лицом, употребляющим наркотики.

По всем трем пунктам ему грозит до 25 лет лишения свободы.

Таким образом, Министерство юстиции США впервые в истории страны выдвинуло официальные обвинения ребенку действующего президента.

Между тем, адвокаты Байдена-младшего называют обвинение политически мотивированным, поскольку еще шесть недель назад прокуроры считали его необоснованным.

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