Сину Байдена висунули обвинувачення в нелегальній купівлі вогнепальної зброї

Хантеру Байдену пред’явлено звинувачення за трьома пунктами – придбання зброї за підробленими документами, а також приховування інформації про підроблені документи та вживання наркотиків при оформленні ліцензії на зброю.

Сину президента США Джо Байдена Хантеру оголосили звинувачення у кримінальній справі про незаконну купівлю та зберігання вогнепальної зброї, повідомляє NBC News.

Зазначається, що спеціальний прокурор Девід Вайс виніс обвинувачення Хантеру Байдену, за трьома кримінальними звинуваченнями у зв'язку зі зброєю, яку той придбав у 2018 році.

Дві статті пов’язані з неправдивими заявами про вогнепальну зброю, а третя – володіння вогнепальною зброєю особою, яка вживає наркотики.

За всіма трьома пунктами йому загрожує до 25 років позбавлення волі.

Таким чином, Міністерство юстиції США вперше в історії країни висунуло офіційні звинувачення дитині чинного президента.

Тим часом адвокати Байдена-молодшого називають звинувачення політично мотивованим, оскільки ще шість тижнів тому прокурори вважали його необґрунтованим.

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