Сину Байдена висунули обвинувачення в нелегальній купівлі вогнепальної зброї

Сину президента США Джо Байдена Хантеру оголосили звинувачення у кримінальній справі про незаконну купівлю та зберігання вогнепальної зброї, повідомляє NBC News.
Зазначається, що спеціальний прокурор Девід Вайс виніс обвинувачення Хантеру Байдену, за трьома кримінальними звинуваченнями у зв'язку зі зброєю, яку той придбав у 2018 році.
Дві статті пов’язані з неправдивими заявами про вогнепальну зброю, а третя – володіння вогнепальною зброєю особою, яка вживає наркотики.
За всіма трьома пунктами йому загрожує до 25 років позбавлення волі.
Таким чином, Міністерство юстиції США вперше в історії країни висунуло офіційні звинувачення дитині чинного президента.
Тим часом адвокати Байдена-молодшого називають звинувачення політично мотивованим, оскільки ще шість тижнів тому прокурори вважали його необґрунтованим.
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