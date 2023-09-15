В Конгрессе Мексики жестко раскритиковали «нечеловеческие трупы инопланетян»

Представленные в Конгрессе Мексики «инопланетные тела» назвали «трюком».

Источник фото: Reuters

Слушания в Конгрессе Мексики по НЛО, на которых были представлены вероятные останки нечеловеческих существ, стали объектом быстрой международной критики. Некоторые считают это «трюком» и задали вопросы официальным лицам Перу, где впервые появились эти очевидно нечеловеческие образцы, – сообщает Reuters.

Мексиканский журналист и известный сторонник НЛО Хайме Мауссан, продемонстрировал политикам на слушаниях два маленьких «тела» в футлярах. Эти объекты имели три пальца на каждой руке и вытянутые головы. Мауссан утверждал, что они были найдены в Перу в 2017 году и не имеют отношения к жизни на Земле.

Кроме того, Мауссан делал подобные противоречивые заявления и раньше.

Изображения и информация со слушаний, которые стали первыми в своем роде в Мексике, вызвали международный интерес, но также вызвали критику.

«Вчерашняя демонстрация стала огромным шагом назад в этом вопросе. Я глубоко разочарован этим необоснованным трюком», – заявил один из бывших пилотов ВМС США Райан Грейвс.

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