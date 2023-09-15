З'явилися фото з обшуків вдома у Шуфрича, які сьогодні проводить СБУ

У нардепа знайшли кімнату з медалями і кітелями. Крім того, судячи з фото, Шуфрич ще й «Полководець Перемоги», а також «Ветеран Збройних сил рф».

Джерело фото: Тelegram / Сергій Стерненко

У народного депутата Нестора Шуфрича, підозрюваного, як стверджує СБУ, у справі російської шпигунської мережі, створеної співробітником фсб рф та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем, вдома знайшли кімнату з медалями і кітелями

Судячи з фото, Шуфрич ще й «Полководець Перемоги», а також «Ветеран Збройних сил рф».

Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, СБУ затримала депутата Нестора Шуфрича у нього вдома.

Джерело фото: Тelegram / Сергій Стерненко

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