Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
В проект Держбюджету-2024 заклали спеціальні розміри для розрахунку посадових окладів суддів та прокурорів

Прожитковий мінімум для розрахунку окладу судді та прокурора знов відрізнятиметься від звичайного розміру.

ВП ВС: на стадії вирішення питання про відкриття провадження суд не може оцінювати обраний позивачем спосіб захисту, обставини справи та докази

Оцінка викладених позивачем обставин справи та доказів не віднесена до компетенції суду на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі, і КАСУ не передбачає конкретну форму викладу позовних вимог, - Велика Палата Верховного Суду.

Конкурс в апеляційні та місцеві суди: що відомо

Документи для участі у конкурсі на посади суддів місцевих судів необхідно подати до 16 жовтня, а на конкурс в апеляційні суди — з 15 по 31 грудня.

Відтепер для отримання коштів США для України будуть певні умови, зокрема судова та правоохоронна реформи і у сфері боротьби з корупцією, - новопризначена спецпредставник США

Спочатку Україна повинна втілювати умови – реформи, зокрема, судову та правоохоронну, а потім отримає кошти від США, - новопризначений Президентом США  спецпредставник з питань відновлення України Пенні Пріцкер.

ВККС оголошено конкурс на 560 посад суддів місцевих судів

В резерві – 585 кандидатів на посади суддів.

  1. В Україні

З'явилися фото з обшуків вдома у Шуфрича, які сьогодні проводить СБУ

11:12, 15 вересня 2023
У нардепа знайшли кімнату з медалями і кітелями. Крім того, судячи з фото, Шуфрич ще й «Полководець Перемоги», а також «Ветеран Збройних сил рф».
З'явилися фото з обшуків вдома у Шуфрича, які сьогодні проводить СБУ
Джерело фото: Тelegram / Сергій Стерненко
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У народного депутата Нестора Шуфрича, підозрюваного, як стверджує СБУ, у справі російської шпигунської мережі, створеної співробітником фсб рф та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем, вдома знайшли кімнату з медалями і кітелями

Судячи з фото, Шуфрич ще й «Полководець Перемоги», а також «Ветеран Збройних сил рф».

Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, СБУ затримала депутата Нестора Шуфрича у нього вдома.

Джерело фото: Тelegram / Сергій Стерненко

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області