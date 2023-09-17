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  1. В мире

Премьер Польши сравнил газовые договора путина и Меркель с пактом Молотова-Риббентропа

20:06, 17 сентября 2023
Матеуш Моравецкий заявил, что сырьевой пакт Меркель-путина привел к зависимости части Европы от российских энергоресурсов.
Премьер Польши сравнил газовые договора путина и Меркель с пактом Молотова-Риббентропа
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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий раскритиковал экс-канцлера Германии Ангелу Меркель за договоренности о поставках энергоресурсов из рф, проведя параллели с пактом Молотова-Риббентропа, который сделал возможным Вторую мировую войну, передает PAP.

По словам премьера Польши, 17 сентября служит напоминанием о «зловещих последствиях российско-германского союза».

«Так же, как был пакт Молотова-Риббентропа, о котором мы очень хорошо знаем, так же, де-факто, был газовый и сырьевой пакт Меркель-Путина. И именно этот пакт привел к зависимости в значительной степени значительной части Европы и привел к катастрофе в том числе и в Польше, и главным исполнителем этого пакта Меркель-Путин был Дональд Туск», – добавил польский премьер.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Дуда встретятся в Нью-Йорке и обсудят экспорт зерна.

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