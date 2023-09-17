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Совет судей объявил конкурс на должности двух судей Конституционного Суда

Документы можно подать с 19 сентября по 18 октября 2023 года.

Государство должно обеспечить защиту гарантий независимости прокуроров подобно тому, как это сделано для судей, - Решение КСУ

Европейские стандарты обязывают Украину как государство-член Совета Европы гарантировать защиту статуса прокурора законом как нормативным актом того же уровня, что гарантирует защиту статуса судьи, чтобы обеспечить условия для действенного правосудия в соответствии с требованиями правовластия.

Бюджетных средств в 2024 году хватит всего на 400 новых судей, – проект Бюджета

Минфин отказал Высшему совету правосудия в предложениях об увеличении финансирования: хватит на фактическое количество судей плюс 400 новых.

ГБР добавили в список органов, где не будут уменьшать прожиточный минимум для расчета оклада

Должностные оклады НАПК, НАБУ и следователей ГБР не будут ограничивать уменьшенным прожиточным минимумом.

Стало известно, на какое количество новых судей рассчитан Госбюджет на 2024 год

Минфин рассчитал Бюджет, исходя из того, что в 2024 году будет назначено 400 новых судей, а ВККС огласила конкурс на почти 1100 вакансий.

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«Украина всегда возвращает свое»: Ермак показал фото с военными в Клещеевке

16:56, 17 сентября 2023
Украинские защитники вошли в населенный пункт Клещеевка.
«Украина всегда возвращает свое»: Ермак показал фото с военными в Клещеевке
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В воскресенье, 17 сентября, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обнародовал фото с военными в населенном пункте Клещеевка на фоне местного храма.

«Украина всегда возвращает свое», - подписал он фото.

То, что военные в Клещеевке, можно узнать по разрушенному за ними Покровскому храму.

Вместе с тем, в пресс-службе бригады «Лють» сообщили «Суспільному», что в Клещеевке ведутся активные штурмовые действия, подтвердить стопроцентный контроль над населенным пунктом по состоянию на данный момент не могут. В бригаде посоветовали дождаться официальных сводок Генштаба ВСУ.

Ранее сообщалось, что Генштаб подтвердил освобождение Андреевки в Донецкой области. 

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