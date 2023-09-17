В Украине ввели более жесткие наказания для водителей: что будет с водителями за нарушение ПДД

Водители-нарушители ПДД могут лишиться водительских прав.

Источник фото: Hyser

В Украине усилили борьбу с водителями, которые нарушают правила дорожного движения, внедрив значительные штрафы и даже лишение их водительских прав.

Согласно новым правилам, предусмотренным Законом Украины 1231-IX, штрафы за нарушение ПДД могут достигать до 40 000 гривен. Особенно серьезные нарушения могут привести к лишению водительских прав.

Среди других изменений:

если водитель продолжает управлять автомобилем после того, как его права были лишены по решению суда, предусмотрен значительно усиленные штраф в размере 20 400 гривен.

в случае повторного нарушения штраф удваивается и составляет 40 800 гривен.

Кроме того, суд теперь имеет право запретить лицу управлять транспортным средством на значительный период - от 5 до 7 лет.

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