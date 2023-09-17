В Україні ввели більш жорсткі покарання для водіїв: що буде з керманичами за порушення ПДР

Водії-порушники ПДР можуть лишитися водійських прав.

Джерело фото: Hyser

В Україні посилили боротьбу з водіями, які порушують правила дорожнього руху, впровадивши значні штрафи та навіть позбавлення їх водійських прав.

Згідно з новими правилами, передбаченими Законом України 1231-IX, штрафи за порушення ПДР можуть сягати до 40 000 гривень. Особливо серйозні порушення можуть призвести до позбавлення водійських прав.

Серед інших змін:

якщо водій продовжує керувати автомобілем після того, як його права були позбавлені за рішенням суду, передбачено значно посилені штраф в розмірі 20 400 гривень.

у разі повторного порушення штраф подвоюється і складає 40 800 гривень.

Крім того, суд тепер має право заборонити особі керувати транспортним засобом на значний період – від 5 до 7 років.

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