Військовий облік жінок: що буде в разі неявки до ТЦК

За порушення військовозобов'язаними правил військового обліку під час воєнного стану, на них може бути накладено штраф.

У Сухопутних військах Збройних сил України повідомили, яка є відповідальність за ухилення від постановки на військовий облік жінок-медиків. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

7 жовтня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до статті 1 закону «Про військовий обов'язок і військову службу» (№6482), яким встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.

Законом встановлюється, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

«Постановка на військовий облік – це не мобілізація жінок медиків. Це виконання зміни до Закону та узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі», - зазначають у Сухопутних військах ЗСУ.

Також у ЗСУ додають, за порушення військовозобов'язаними правил військового обліку під час воєнного стану, на них може бути накладено штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) (стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Раніше ми писали, що з 1 жовтня 2023 року працівниці медичної та фармацевтичної сфери будуть зобов'язані зареєструватись у військкоматах. Жінки з іншими спеціальностями, які пов'язані з військовою сферою, можуть стати на облік добровільно.

Також Веніславський пояснив, чи будуть розширювати перелік спеціальностей жінок для постановки на військовий облік.

Ще повідомлялося, чи можуть обмежити виїзд жінок, які стануть на військовий облік, та чи зможуть покарати у разі, якщо вони не стануть на облік.

Крім того, у Держприкордонслужбі відповіли, чи обмежать виїзд для жінок, які стануть на військовий облік 1 жовтня.

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