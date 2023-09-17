Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Автори законопроекту про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру пояснили його необхідність

Законопроект передбачає, що персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

У Верховному Суді розкрили таємницю окремої думки Всеволода Князєва

Текст окремої думки екс-голови Верховного Суду вніс у Реєстр начальник управління забезпечення роботи Великої Палати.

Які зарплати Кабмін пропонує встановити у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Посадові оклади у САП пропонують визначити окремою нормою.

Обов’язок подання декларації пропонують поширити на радників Офісу Президента та радників міністрів

Пропонується поширити дію Закону про запобігання корупції на штатних і позаштатних помічників, радників Президента, Прем’єр-міністра, інших членів Уряду, радників Офісу Президента України, помічників, радників Керівника Офісу Президента України та його заступників.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі загрози нацбезпеці, - Комітет погодив законопроект

Верховній Раді рекомендують схвалити законопроект про повернення Президентом подань про призначення суддів у разі отримання даних від СБУ чи НАБУ – на думку Дениса Маслова, це конституційно, бо Конституція дозволяє визначати законом порядок призначення суддів.

  1. В Україні

Військовий облік жінок: що буде в разі неявки до ТЦК

19:47, 17 вересня 2023
За порушення військовозобов'язаними правил військового обліку під час воєнного стану, на них може бути накладено штраф.
Військовий облік жінок: що буде в разі неявки до ТЦК
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Сухопутних військах Збройних сил України повідомили, яка є відповідальність за ухилення від постановки на військовий облік жінок-медиків. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

7 жовтня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до статті 1 закону «Про військовий обов'язок і військову службу» (№6482), яким встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.

Законом встановлюється, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

«Постановка на військовий облік – це не мобілізація жінок медиків. Це виконання зміни до Закону та узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі», - зазначають у Сухопутних військах ЗСУ.

Також у ЗСУ додають, за порушення військовозобов'язаними правил військового обліку під час воєнного стану, на них може бути накладено штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) (стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Раніше ми писали, що з 1 жовтня 2023 року працівниці медичної та фармацевтичної сфери будуть зобов'язані зареєструватись у військкоматах. Жінки з іншими спеціальностями, які пов'язані з військовою сферою, можуть стати на облік добровільно.

Також Веніславський пояснив, чи будуть розширювати перелік спеціальностей жінок для постановки на військовий облік.

Ще повідомлялося, чи можуть обмежити виїзд жінок, які стануть на військовий облік, та чи зможуть покарати у разі, якщо вони не стануть на облік.

Крім того, у Держприкордонслужбі відповіли, чи обмежать виїзд для жінок, які стануть на військовий облік 1 жовтня.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду