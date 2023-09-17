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Автори законопроекту про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру пояснили його необхідність

Законопроект передбачає, що персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

У Верховному Суді розкрили таємницю окремої думки Всеволода Князєва

Текст окремої думки екс-голови Верховного Суду вніс у Реєстр начальник управління забезпечення роботи Великої Палати.

Які зарплати Кабмін пропонує встановити у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Посадові оклади у САП пропонують визначити окремою нормою.

Обов’язок подання декларації пропонують поширити на радників Офісу Президента та радників міністрів

Пропонується поширити дію Закону про запобігання корупції на штатних і позаштатних помічників, радників Президента, Прем’єр-міністра, інших членів Уряду, радників Офісу Президента України, помічників, радників Керівника Офісу Президента України та його заступників.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі загрози нацбезпеці, - Комітет погодив законопроект

Верховній Раді рекомендують схвалити законопроект про повернення Президентом подань про призначення суддів у разі отримання даних від СБУ чи НАБУ – на думку Дениса Маслова, це конституційно, бо Конституція дозволяє визначати законом порядок призначення суддів.

  1. У світі

В чому небезпека, якщо росія почне використовувти новий носій «Кинжалів» МіГ-31І: пояснення

23:32, 17 вересня 2023
рф для запуску «Кинджалів» планує використовувати вдосконалені МіГ-31І.
В чому небезпека, якщо росія почне використовувти новий носій «Кинжалів» МіГ-31І: пояснення
Джерело фото: wordpress.com
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Експерти в області оборони та військової техніки вибачать загрозу в можливому використанні росією нових більш вдосконалених винищувачів МіГ-31І, які б'ють точно по встановленим координатам, – повідомляє  Defense Express.

За аналізами військових експертів, росія може використовувати вдосконалені літаки МіГ-31І для запуску гіперзвукових ракет «Кинджал». Літаки відомі своєю високою точністю та можливістю удару по точних координатах, що робить їх потенційно небезпечними для геополітичної стабільності та міжнародної безпеки.

Зазначається, що інформація про існування цих літаків вперше стала відомою у серпні 2022 року.

Зараз ситуація вимагає уважного слідкування та аналізу з боку міжнародних військових та політичних влад, оскільки використання нових винищувачів може відкрити новий етап у геополітичних відносинах та безпеці світу.

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