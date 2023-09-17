рф для запуску «Кинджалів» планує використовувати вдосконалені МіГ-31І.

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Експерти в області оборони та військової техніки вибачать загрозу в можливому використанні росією нових більш вдосконалених винищувачів МіГ-31І, які б'ють точно по встановленим координатам, – повідомляє Defense Express.

За аналізами військових експертів, росія може використовувати вдосконалені літаки МіГ-31І для запуску гіперзвукових ракет «Кинджал». Літаки відомі своєю високою точністю та можливістю удару по точних координатах, що робить їх потенційно небезпечними для геополітичної стабільності та міжнародної безпеки.

Зазначається, що інформація про існування цих літаків вперше стала відомою у серпні 2022 року.

Зараз ситуація вимагає уважного слідкування та аналізу з боку міжнародних військових та політичних влад, оскільки використання нових винищувачів може відкрити новий етап у геополітичних відносинах та безпеці світу.

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