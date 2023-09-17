рф для запуска «Кинжалов» планирует использовать усовершенствованные МиГ-31И.

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Эксперты в области обороны и военной техники усмотрят угрозу в возможном использовании россией новых более усовершенствованных истребителей МиГ-31И, которые бьют точно по установленным координатам, – сообщает Defense Express.

По анализам военных экспертов, россия может использовать усовершенствованные самолеты МиГ-31И для запуска гиперзвуковых ракет «Кинжал». Самолеты известны своей высокой точностью и возможностью удара по точным координатам, что делает их потенциально опасными для геополитической стабильности и международной безопасности.

Отмечается, что информация о существовании этих самолетов впервые стала известной в августе 2022 года.

Сейчас ситуация требует внимательного слежения и анализа со стороны международных военных и политических властей, поскольку использование новых истребителей может открыть новый этап в геополитических отношениях и безопасности мира.

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