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Основанием для отступления от прежней правовой позиции является очевидная неправильность прежнегоо заключения – Большая Палата ВС

В Большой Палате Верховного Суда объяснили, почему происходят отступления от прежних правовых позиций.

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Попытка гражданина, являющегося фигурантом дела по ст. 130, «договориться» в суде, оказалась неудачной.

БП ВС пересмотрела дело о наказании водителя за нетрезвое вождение после решения ЕСПЧ, который назвал нарушением отсутствие прокурора в деле об админправонарушении

ЕСПЧ констатировал нарушение Конвенции из-за отсутствия прокурора по делу о привлечении водителя к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения: что решила Большая Палата Верховного Суда.

Налогообложение разговоров сотрудников по мобильному, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд сделал вывод о налогообложении стоимости услуг мобильной связи, уплачиваемой юридическим лицом за осуществление его работниками производственных телефонных разговоров.

БП ВС: на стадии решения вопроса об открытии производства суд не может оценивать избранный истцом способ защиты, обстоятельства дела и доказательства

Оценка изложенных истцом обстоятельств дела и доказательств не отнесена к компетенции суда на стадии решения вопроса об открытии производства по делу, и КАСУ не предусматривает конкретную форму изложения исковых требований, - Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

Ударила палкой: в Киевской области женщина во время ссоры убила сожителя

16:18, 17 сентября 2023
Палкой женщина нанесла удар своему оппоненту в бок, после чего выбежала из двора.
Ударила палкой: в Киевской области женщина во время ссоры убила сожителя
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В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая нанесла сожителю смертельный удар. Об этом говориться на официальном сайте полиции региона.

В полиции отмечают, что конфликт между гражданскими супругами произошел в одном из домов в Белоцерковском районе.

«Во дворе фигурантка нашла деревянную палку. Орудием она нанесла удар своему оппоненту в бок, после чего выбежала из двора. К сожалению, в результате разрыва внутреннего органа и кровопотери мужчина скончался на месте», - сказано в сообщении.

Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшего, сообщили задержанной о подозрении (ч.2 ст.121 УКУ).

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина палкой забил до смерти собаку.

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