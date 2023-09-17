Ударила палкой: в Киевской области женщина во время ссоры убила сожителя

Палкой женщина нанесла удар своему оппоненту в бок, после чего выбежала из двора.

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая нанесла сожителю смертельный удар. Об этом говориться на официальном сайте полиции региона.

В полиции отмечают, что конфликт между гражданскими супругами произошел в одном из домов в Белоцерковском районе.

«Во дворе фигурантка нашла деревянную палку. Орудием она нанесла удар своему оппоненту в бок, после чего выбежала из двора. К сожалению, в результате разрыва внутреннего органа и кровопотери мужчина скончался на месте», - сказано в сообщении.

Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшего, сообщили задержанной о подозрении (ч.2 ст.121 УКУ).

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина палкой забил до смерти собаку.

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