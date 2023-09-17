Украина ставит точку на российском топливе

Впервые в атомный блок ВВЭР-440 на Ровенской АЭС загружено топливо нероссийского производства.

Источник фото: dailylviv.com

Украина осуществила исторический шаг, который кардинально меняет рынок ядерного топлива. Первое украинское ядерное топливо, изготовленное за пределами россии, было успешно загружено в атомный блок ВВЭР-440 на Ровенской атомной электростанции, – сообщает Министерство энергетики Украины.

Топливо было изготовлено компанией Westinghouse.

Загрузка украинского ядерного топлива на Ровенскую АЭС открывает новые перспективы для развития энергетической отрасли Украины и способствует сохранению энергетической независимости страны.

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