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Автори законопроекту про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру пояснили його необхідність

Законопроект передбачає, що персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

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Пропонується поширити дію Закону про запобігання корупції на штатних і позаштатних помічників, радників Президента, Прем’єр-міністра, інших членів Уряду, радників Офісу Президента України, помічників, радників Керівника Офісу Президента України та його заступників.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі загрози нацбезпеці, - Комітет погодив законопроект

Верховній Раді рекомендують схвалити законопроект про повернення Президентом подань про призначення суддів у разі отримання даних від СБУ чи НАБУ – на думку Дениса Маслова, це конституційно, бо Конституція дозволяє визначати законом порядок призначення суддів.

  1. В Україні

Україна ставить крапку на російському паливі

22:29, 17 вересня 2023
Уперше в атомний блок ВВЕР-440 на Рівненській АЕС завантажено паливо неросійського виробництва.
Україна ставить крапку на російському паливі
Джерело фото: dailylviv.com
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Україна здійснила історичний крок, який кардинально змінює ринок ядерного палива. Перше українське ядерне паливо, виготовлене за межами росії, було успішно завантажено в атомний блок ВВЕР-440 на Рівненській атомній електростанції, – повідомляє Міністерство енергетики України.

Паливо було виготовлене компанією Westinghouse.

Завантаження українського ядерного палива на Рівненську АЕС відкриває нові перспективи для розвитку енергетичної галузі України та сприяє збереженню енергетичної незалежності країни.

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