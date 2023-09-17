Україна ставить крапку на російському паливі

Уперше в атомний блок ВВЕР-440 на Рівненській АЕС завантажено паливо неросійського виробництва.

Джерело фото: dailylviv.com

Україна здійснила історичний крок, який кардинально змінює ринок ядерного палива. Перше українське ядерне паливо, виготовлене за межами росії, було успішно завантажено в атомний блок ВВЕР-440 на Рівненській атомній електростанції, – повідомляє Міністерство енергетики України.

Паливо було виготовлене компанією Westinghouse.

Завантаження українського ядерного палива на Рівненську АЕС відкриває нові перспективи для розвитку енергетичної галузі України та сприяє збереженню енергетичної незалежності країни.

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