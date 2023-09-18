На Херсонщині тракторист підірвався на вибуховому пристрої

У результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення ніг та опіки.

У неділю, 17 вересня, поблизу с. Максима Горького Новорайської громади на Херсонщині під час виконання польових робіт водій трактора допустив наїзд на невідомий вибуховий пристрій, який здетонував, передає пресслужба ОГП.

У результаті інциденту чоловік отримав осколкові поранення ніг та опіки. Наразі йому надається кваліфікована медична допомога.

На місці події працювали правоохоронці.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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