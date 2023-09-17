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  1. В Україні

У Чернігові 100 тонн зерна засипали трьох людей: фото пошукових робіт

22:00, 17 вересня 2023
У Чернігові на одному з підприємств засипало зерном трьох працівників.
У Чернігові 100 тонн зерна засипали трьох людей: фото пошукових робіт
Джерело фото: ДСНС
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У Чернігові, в неділю, 17 вересня, на одному з місцевих підприємств трьох працівників засипало зерном, всі троє загинули, – повідомляє пресслужба ДСНС.

«Близько 11:00 у  Чернігові, на території одного із підприємств, під час розвантаження зерна з елеватору відбулося руйнування металевого конусу силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна. Під завалом опинилися троє працівників підприємства», – йдеться у повідомленні.

На місце події негайно виїхали рятувальники, які розпочали операцію з вивільнення постраждалих з-під зерна. Незважаючи на швидкі заходи рятувальників, медичний персонал, який також прибув на місце події, констатував смерть усіх трьох постраждалих.

Для проведення рятувальних робіт Державна служба з надзвичайних ситуацій залучила 39 рятувальників та шість одиниць спеціальної техніки. Обставини трагедії з'ясовуються.

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