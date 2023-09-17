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  1. В Украине

В Чернигове 100 тонн зерна засыпали трех человек: фото поисковых работ

22:00, 17 сентября 2023
В Чернигове на одном из предприятий засыпало зерном трех работников.
В Чернигове 100 тонн зерна засыпали трех человек: фото поисковых работ
Источник фото: ГСЧС
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В Чернигове, в воскресенье, 17 сентября, на одном из местных предприятий трех работников засыпало зерном, все трое погибли, – сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Около 11:00 в Чернигове, на территории одного из предприятий, во время разгрузки зерна с элеватора произошло разрушение металлического конуса силоса, в результате чего высыпалось около 100 тонн зерна. Под завалом оказались трое работников предприятия», – говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно выехали спасатели, которые начали операцию по высвобождению пострадавших из-под зерна. Несмотря на быстрые меры спасателей, медицинский персонал, который также прибыл на место происшествия, констатировал смерть всех трех пострадавших.

Для проведения спасательных работ Государственная служба по чрезвычайным ситуациям привлекла 39 спасателей и шесть единиц специальной техники. Обстоятельства трагедии выясняются.

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