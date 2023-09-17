Минобороны утверждены эмблемы на воротник для Службы военного капелланства ВСУ, фото

Утвердили три эмблемы - для капелланов христианского, мусульманского и иудейского вероисповедания.

Фото: Минобороны

Министерство обороны сообщило, что утвердило эмблемы на воротник для Службы военного капелланства ВСУ.

В ведомстве отмечают, что эта инициатива возникла в связи с организацией конфессионального представительства военных капелланов и удовлетворения духовно религиозных потребностей военнослужащих.

«Эмблема для капелланов христианского вероисповедания представляет собой однораменный крест с расхожими лучами, нижний из которых удлинен, а верхний завершается тупым углом. Крест имеет рельефный упруг.

Для мусульманских священнослужителей разработана эмблема в виде рельефного полумесяца, а воротник капелланов иудейского вероисповедания будет украшать рельефное изображение звезды Давида», - говорится в заявлении.

Фото: Минобороны

Ранее сообщалось, что Раде предлагают запретить быть военными капелланами священникам церкви, центр которой находится на территории страны-агрессора.

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