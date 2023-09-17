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  1. В Украине

Красный Крест подтвердил статус пленного городского головы Херсона Колыхаева

15:40, 17 сентября 2023
Игоря Колыхаева признали в списке военнопленных рф официально 13 сентября 2023 года.
Красный Крест подтвердил статус пленного городского головы Херсона Колыхаева
Источник фото: Главком
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Международный комитет Красного Креста в список военнопленных россия подала городского голову Херсона Игоря Колыхаева. Об этом сообщил сын пленного мэра Святослав Колыхаев Суспільному.

По словам Святослава, статус пленного был официально подтвердили 13 сентября 2023 года.

Сейчас городской голова Игорь Колыхаев находится на территории российской федерации, а его состояние здоровья остается неизвестным.

Семья, сторонники городского головы Херсона и некоторые общественные организации продолжают прилагать усилия для выяснения обстоятельств его пленения и обеспечения его прав человека в соответствии с международными стандартами.

«Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колыхаева в список пленных и он находится на территории рф. Где именно и о состоянии его здоровья не отметили. Также обновился его статус в личном кабинете координационного штаба», – рассказал Святослав.

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