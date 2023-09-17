Червоний Хрест підтвердив статус полоненого міського голови Херсона Колихаєва

Святослав Колихаєва визнали у списку військовополонених рф офіційно 13 вересня 2023 року.

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Міжнародний комітет Червоного Хреста до списку військовополонених росія подала міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Про це повідомив син полоненого мера Святослав Колихаєв Суспільному.

За словами Святослава, статус полоненого було офіційно підтвердили 13 вересня 2023 року.

Наразі міський голова Ігор Колихаєв перебуває на території російської федерації, а його стан здоров'я залишається невідомим.

Сім'я, прихильники міського голови Херсона та деякі громадські організації продовжують докладати зусиль для з'ясування обставин його полонення та забезпечення його прав людини відповідно до міжнародних стандартів.

«Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він знаходиться на території рф. Де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу», – розповів Святослав.

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