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  1. У світі

Я не веду переговорів з терористами, – прем'єр Болгарії про фермерів, які скаржаться на Україну

17:53, 17 вересня 2023
Прем'єр-міністр Болгарії висловив різку позицію стосовно тих, хто виступає проти збільшення поставок українського зерна в країну.
Я не веду переговорів з терористами, – прем'єр Болгарії про фермерів, які скаржаться на Україну
Джерело фото: Myc.news
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Прем'єр-міністр Болгарії Микола Дєнков гостро відреагував на відмову місцевих фермерів зустрітися для переговорів щодо теми деблокади експорту українського зерна, яку підтримав уряд, – повідомляє БНР.

«Я не веду переговорів з терористами», – сказав він.

Дєнков підкреслив, що заяви про те, що уряд не підтримує місцевих аграріїв, не мають підґрунтя. Він наголосив на тому, що держава інвестувала значні кошти у сільське господарство країни і вказав на великий обсяг фінансування цього сектора. Також Дєнков закликав фермерів відмовитися від європейських субсидій і підтримок, які надаються їм з боку Європейського союзу, якщо вони вважають це несправедливим. Прем'єр-міністр також зауважив, що протестувальники загрожують перекриттям доріг не власними тракторами, а технікою, яку вони отримали від ЄС.

«Вони не можуть зі зневагою ставитися до європейських вимог, враховуючи, що трактори, якими вони хочуть перекрити дороги, куплені на європейські кошти; вони не можуть говорити, що Європа їх не цікавить, коли більша частина коштів, які вони отримують у вигляді субсидій і допомоги, є європейськими», – заявив він.

Зазначається, що протестувальники в Болгарії планують провести масштабні протести 18 вересня, як відповідь на обурення щодо можливого збільшення поставок українського зерна на місцевий ринок.

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