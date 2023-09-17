Президент Сербії обурений, що ЄС більше підтримує Україну, ніж його державу

Президент Сербії вважає, що Євросоюз набагато швидше рухається в питанні надання членства Україні, ніж Сербії.

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Президент Сербії Александар Вучич ображений, що Європейський союз допомагає Україні більше, ніж його державі, – повідомляє Financial Times.

Президент Сербії наголосив, що рівень політичної підтримки, яку отримала Україна від Європейського союзу, є надзвичайно високим і надає приклад того, якою політичною підтримкою Сербія ніколи не користувалася у процесі її інтеграції в Європейський союз.

Сербія подала заявку на членство в Євросоюзі в 2010 році і почала переговори у 2014 році. Проте процес інтеграції Сербії зіткнувся з численними складнощами, зокрема через непрості відносини з частково визнаним Косовом, що спричинило затримку в переговорному процесі.

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