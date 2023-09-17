Президент Сербии возмущен, что ЕС больше поддерживает Украину, чем его государство

Президент Сербии считает, что Евросоюз гораздо быстрее движется в вопросе предоставления членства Украине, чем Сербии.

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Президент Сербии Александар Вучич обижен, что Европейский союз помогает Украине больше, чем его государству, – сообщает Financial Times.

Президент Сербии отметил, что уровень политической поддержки, которую получила Украина от Европейского союза, является чрезвычайно высоким и дает пример того, какой политической поддержкой Сербия никогда не пользовалась в процессе ее интеграции в Европейский союз.

Сербия подала заявку на членство в Евросоюзе в 2010 году и начала переговоры в 2014 году. Однако процесс интеграции Сербии столкнулся с многочисленными сложностями, в частности из-за непростых отношений с частично признанным Косово, что повлекло за собой задержку в переговорном процессе.

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