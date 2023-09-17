Реестр призывников в Украине: данные из каких ведомств будут в базе

В настоящее время в Украине работают над созданием Единого государственного реестра призывников. Он позволит ТЦК автоматически получать данные о военнообязанных из ряда реестров.
Как сообщили в Минобороны, цель создания реестра состоит в том, чтобы уменьшить количество дополнительных визитов украинцев в ТЦК и СП для получения справок или разрешений.
Минобороны занимается организацией информационного взаимодействия между реестром и информационно-телекоммуникационными системами, реестрами, базами (банками) данных, владельцами (распорядителями, администраторами) которыми являются государственные органы. Ожидается, что это повысит качество персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов в реестре.
Минобороны уже подписало, в частности, общие приказы об утверждении порядка электронного информационного взаимодействия Реестра и ведет работу по определению механизмов обмена информацией со следующими ведомствами:
Министерство финансов
Министерство внутренних дел
Министерство образования и науки
Государственная судебная администрация
Также ведется работа, чтобы к ним присоединились и другие ведомства. Речь идет о Минздраве, Пенсионном фонде, Офисе Генпрокурора и т.д.
Ранее сообщалось, что в ТЦК напомнили работодателям правила взятия на работу военнообязанных.
Напомним, адвокатам могут предоставить право на отсрочку от призыва.
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