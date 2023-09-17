Реєстр призовників в Україні: дані з яких відомств будуть у базі

Наразі в Україні працюють над створенням Єдиного державного реєстру призовників. Він дасть можливість ТЦК автоматично отримувати дані про військовозобов’язаних з низки реєстрів.
Як повідомили в Міноборони, мета створення реєстру у тому, щоб зменшити кількість додаткових візитів українців до ТЦК та СП для отримання довідок чи дозволів.
Наразі Міноборони займається організацією інформаційної взаємодії між реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, власниками (розпорядниками, адміністраторами) якими є державні органи. Очікується, що це підвищить якість персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів у реєстрі.
Міноборони вже підписало, зокрема, спільні накази про затвердження порядку електронної інформаційної взаємодії Реєстру та веде роботу з визначення механізмів обміну інформацією з такими відомствами:
Міністерство фінансів
Міністерство внутрішніх справ
Міністерство освіти та науки
Державна судова адміністрація
Також ведеться робота, щоб до них приєдналися й інші відомства. Йдеться про МОЗ, Пенсійний фонд, Офіс Генпрокурора тощо.
Раніше ми писали, що у ТЦК нагадали роботодавцям правила взяття на роботу військовозобовʼязаних.
Нагадаємо, адвокатам можуть надати право на відстрочку від призову.
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