Українці можуть дізнатися розмір пенсії за допомогою спеціального калькулятора: алгоритм дій

Дізнатися розмір пенсії можна на порталі ПФУ за допомогою пенсійного калькулятора.

Громадяни України перед виходом на пенсі можуть самостійно дізнатись розмір виплат на порталі Пенсійного фонду України за допомогою пенсійного калькулятора. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович на своїй сторінці у Facebook.

Як це зробити?

Вам потрібно авторизуватися на сайті Пенсійного фонду, використовуючи кваліфікаційний електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис чи BankID.

Далі відкрийте розділ “Портал персональних послуг” і оберіть “Пенсійний калькулятор”. Усі дані, потрібні для розрахунку пенсії, у системі підтягуються автоматично. Не потрібно заповнювати вручну ні трудовий стаж, ні інформацію про місце роботи. Електронні сервіси дозволяють розрахувати все швидко і автоматично.

«Важливо, що ви маєте можливість впливати. У пенсійному кабінеті можна не тільки розрахувати пенсію, а й в один клік доплатити страхові внески, якщо ви хочете, щоб ваша пенсія була більша.

Або ж допомогти вашим рідним отримувати більшу пенсію вже зараз, заплативши внески для меценатської пенсії. Це сервіси, які сьогодні вже успішно працюють. І ми будемо їх розширювати, щоб збільшувати можливості інвестувати у своє майбутнє», - написала Оксана Жолнович.

Раніше Пенсійний фонд України роз’яснив питання призначення пенсії по інвалідності військовослужбовцям.

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