Водії отримають більше послуг від сервісних центрів МВС дистанційно

Кабмін розширює перелік послуг сервісних центрів МВС.

Кабінет Міністрів України розширив функціональні можливості електронного кабінету водія та Порталу Дія. Про це повідомив Урядовий портал.

Уряд прийняв зміни до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. № 340 і від 7 вересня 1998 р. № 1388». Зміни спрямованні на покращення зручності отримання адміністративних послуг, які надаються сервісними центрами МВС в електронній формі.

Що зміниться:

- розширення переліку послуг сервісних центрів МВС, які можна замовити та отримати в електронній формі засобами електронного кабінету водія або з використанням його мобільного додатка Порталу Дія (зараз передбачено лише можливість перереєстрації авто);

- закріплення на постійній основі приймання практичного іспиту для перевірки навичок керування транспортними засобами категорії В виключно в умовах дорожнього руху (наразі це закріплено на період дії правового режиму воєнного стану);

- надати можливість торговельним організаціям, які видаватимуть електроне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, надавати такі послуги без обов’язкової наявності пристрою ретрансферного друку (на сьогодні наявність принтеру є обов’язковою);

- також з метою впровадження повноцінної онлайн перереєстрації транспортних засобів з доставкою нового свідоцтва про державну реєстрацію і номерні знаки оператором поштового зв’язку без фактичного відвідування сервісних центрів МВС – виключається обов’язок для громадян, які замовили в електронному кабінеті водія або на Порталу Дія таку послугу повертати попереднє свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки до сервісного центру МВС.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.