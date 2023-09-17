Водители получат больше услуг от сервисных центров МВД дистанционно

Кабмин расширяет список услуг сервисных центров МВД.

Кабинет Министров Украины расширил функциональные возможности электронного кабинета водителя и Портала Дія. Об этом сообщил Правительственный портал.

Правительство приняло изменения в проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 8 мая 1993 г. № 340 и от 7 сентября 1998 г. № 1388». Изменения направлены на улучшение удобства получения административных услуг, предоставляемых сервисными центрами МВД в электронной форме.

Что изменится:

- расширение перечня услуг сервисных центров МВД, которые можно заказать и получить в электронной форме через электронный кабинет водителя или с использованием его мобильного приложения Портала Дія (сейчас предусмотрена только возможность перерегистрации авто);

- закрепление на постоянной основе приема практического экзамена для проверки навыков управления транспортными средствами категории В исключительно в условиях дорожного движения (в настоящее время это закреплено на период действия правового режима военного положения);

- предоставить возможность торговым организациям, которые будут выдавать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства, предоставлять такие услуги без обязательного наличия устройства ретрансферной печати (на сегодняшний день наличие принтера обязательно);

- также с целью внедрения полноценной онлайн перерегистрации транспортных средств с доставкой нового свидетельства о государственной регистрации и номерных знаках оператором почтовой связи без фактического посещения сервисных центров МВД – исключается обязанность для граждан, заказавших в электронном кабинете водителя или на Портале Дія услугу возвращать предварительное свидетельство о государственной регистрации транспортного средства и номерные знаки в сервисный центр МВД.

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