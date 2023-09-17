Украинцы могут узнать размер пенсии с помощью специального калькулятора: алгоритм действий

Узнать размер пенсии можно на портале ПФУ с помощью пенсионного калькулятора.

Граждане Украины перед выходом на пенсии могут узнать размер выплат на портале Пенсионного фонда Украины с помощью пенсионного калькулятора. Об этом сообщила министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович на своей странице в Facebook.

Как это сделать?

Вам нужно авторизоваться на сайте Пенсионного фонда, используя квалификационную электронную подпись (КЭП), Дія. Підпис или BankID.

Далее откройте раздел «Портал персональных услуг» и выберите «Пенсионный калькулятор». Все данные, необходимые для расчета пенсии в системе подтягиваются автоматически. Не нужно заполнять вручную ни трудовой стаж, ни информацию о месте работы. Электронные услуги позволяют рассчитать все быстро и автоматически.

«Важно, что вы можете влиять. В пенсионном кабинете можно не только рассчитать пенсию, но и в один клик доплатить страховые взносы, если вы хотите, чтобы ваша пенсия была больше.

Или помочь вашим родным получать большую пенсию уже сейчас, заплатив взносы для меценатской пенсии. Это сервисы, которые уже успешно работают. И мы будем их расширять, чтобы увеличивать возможности инвестировать в свое будущее», – написала Оксана Жолнович.

Ранее Пенсионный фонд Украины разъяснил вопрос назначения пенсии по инвалидности военнослужащим.

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