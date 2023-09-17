Я не веду переговоров с террористами, – премьер Болгарии о фермерах, которые жалуются на Украину

Премьер-министр Болгарии выразил резкую позицию в отношении тех, кто выступает против увеличения поставок украинского зерна в страну.

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Премьер-министр Болгарии Николай Денков остро отреагировал на отказ местных фермеров встретиться для переговоров по теме деблокады экспорта украинского зерна, которую поддержало правительство, – сообщает БНР.

«Я не веду переговоров с террористами», – сказал он.

Денков подчеркнул, что заявления о том, что правительство не поддерживает местных аграриев, не имеют основания. Он отметил, что государство инвестировало значительные средства в сельское хозяйство страны и указал на большой объем финансирования этого сектора. Также Денков призвал фермеров отказаться от европейских субсидий и поддержек, которые предоставляются им со стороны Европейского союза, если они считают это несправедливым. Премьер-министр также отметил, что протестующие угрожают перекрытием дорог не собственными тракторами, а техникой, которую они получили от ЕС.

«Они не могут с пренебрежением относиться к европейским требованиям, учитывая, что тракторы, которыми они хотят перекрыть дороги, купленные на европейские средства; они не могут говорить, что Европа их не интересует, когда большая часть средств, которые они получают в виде субсидий и помощи, являются европейскими», – заявил он.

Отмечается, что протестующие в Болгарии планируют провести масштабные протесты 18 сентября, как ответ на возмущение относительно возможного увеличения поставок украинского зерна на местный рынок.

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