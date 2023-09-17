Міноборони затверджено емблеми на комір для Служби військового капеланства ЗСУ, фото

Затвердили три емблеми — для капеланів християнського, мусульманського та юдейського віросповідання.

Фото: Міноборони

Міністерство оборони України повідомило, що затвердило емблеми на комір для Служби військового капеланства ЗСУ.

У відомстві зазначають, що ця ініціатива виникла у зв'язку з організацією конфесійного представництва військових капеланів та задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців.

«Емблема для капеланів християнського віросповідання являє собою однораменний хрест із розбіжними променями, нижній з яких видовжений, а верхній завершується тупим кутом. Хрест має рельєфний пружок.

Для мусульманських священнослужителів розроблено емблему у вигляді рельєфного півмісяця, а комір капеланів юдейського віросповідання прикрашатиме рельєфне зображення зірки Давида», - йдеться у заяві.

Фото: Міноборони

Раніше ми писали, що Раді пропонують заборонити бути військовими капеланами священикам церкви, центр якої знаходиться на території країни-агресора.

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