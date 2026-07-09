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Производный характер дополнительного решения не лишает сторону права на возмещение расходов на адвоката — постановление ВС

12:30, 9 июля 2026
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Сторона, понесшая расходы на профессиональную правовую помощь при пересмотре дополнительного решения о распределении судебных расходов, имеет право требовать их компенсации.
Производный характер дополнительного решения не лишает сторону права на возмещение расходов на адвоката — постановление ВС
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В постановлении по делу №  910/9140/24 от 2 июля 2026 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда рассмотрел вопрос о возможности возмещения расходов на профессиональную правовую помощь, понесенных при апелляционном пересмотре дополнительного судебного решения о распределении судебных расходов.

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Вопрос компенсации судебных расходов имеет важное практическое значение, поскольку именно от правильного применения процессуальных норм зависит реализация одного из основополагающих принципов хозяйственного судопроизводства — возмещения судебных расходов стороне, в пользу которой принято судебное решение.

Обстоятельства дела

Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении иска ООО о защите прав интеллектуальной собственности. Впоследствии суд вынес дополнительное решение, которым частично удовлетворил заявление другого ответчика о взыскании расходов на профессиональную правовую помощь и взыскал с истца 99 тыс. грн.

Истец обжаловал это дополнительное решение, и Северный апелляционный хозяйственный суд отменил его, отказав во взыскании расходов на правовую помощь.

После этого ООО обратилось с заявлением о вынесении дополнительного решения относительно компенсации собственных расходов на профессиональную правовую помощь, понесенных при апелляционном пересмотре дополнительного решения, в сумме 59 307,88 грн.

Апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении заявления, исходя из того, что пересмотр дополнительного решения не является отдельным рассмотрением спора по существу, а потому не создает оснований для нового распределения судебных расходов.

Истец обжаловал такое определение в Верховный Суд.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что одним из основных принципов хозяйственного судопроизводства является возмещение судебных расходов стороне, в пользу которой принято судебное решение (пункт 12 части третьей статьи 2 ХПК Украины).

Суд отметил, что по смыслу статьи 123 ХПК Украины судебные расходы состоят из судебного сбора и расходов, связанных с рассмотрением дела. К расходам, связанным с рассмотрением дела, относятся, в частности, расходы на профессиональную правовую помощь.

ВС обратил внимание, что дополнительное судебное решение является производным от первоначального судебного акта, его неотъемлемой составной частью и направлено на устранение неполноты судебного решения.

Лицо, понесшее судебные расходы при апелляционном или кассационном пересмотре дополнительного судебного решения о распределении судебных расходов, имеет право на возмещение таких расходов, что соответствует принципу хозяйственного судопроизводства, предусмотренному пунктом 12 части третьей статьи 2 ХПК Украины.

При решении этого вопроса суд должен руководствоваться критериями, определенными частью пятой статьи 126 и частью пятой статьи 129 ХПК Украины.

Иное толкование лишило бы лицо права на возмещение понесенных им судебных расходов в случае необоснованного обжалования другим участником дела дополнительного судебного решения, что нивелировало бы значение такого принципа судопроизводства, как возмещение судебных расходов стороне, в пользу которой принято судебное решение.

Таким образом, доводы заявителя о неправильном применении судом апелляционной инстанции, в частности статей 129, 244 ХПК Украины, без учета вывода относительно применения этих норм права, изложенного в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 05.06.2024 по делу № 910/14524/22, нашли свое подтверждение в ходе кассационного пересмотра.

ВС указал, что поскольку суд апелляционной инстанции пришел к ошибочному выводу об отсутствии оснований для вынесения дополнительного решения о распределении расходов на профессиональную правовую помощь, понесенных истцом при пересмотре дополнительного решения в апелляционном порядке, и не исследовал соответствующие доводы истца, обжалуемое определение суда апелляционной инстанции подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение.

Таким образом, Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил определение апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение.

Это постановление подтверждает, что право на компенсацию судебных расходов распространяется и на случаи, когда сторона защищает свои интересы при пересмотре дополнительного решения об их распределении.

В такой ситуации суд не может отказать лишь из-за процессуального характера обжалуемого решения, а должен оценить заявленные расходы в соответствии с требованиями Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

Дополнительно читайте другую позицию, где Верховный Суд объяснил, когда истец оплачивает услуги адвоката ответчика.

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Производный характер дополнительного решения не лишает сторону права на возмещение расходов на адвоката — постановление ВС

Сторона, понесшая расходы на профессиональную правовую помощь при пересмотре дополнительного решения о распределении судебных расходов, имеет право требовать их компенсации.

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