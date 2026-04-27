Верховный Суд объяснил, когда истец платит за адвоката ответчика

ВС разъяснил, что оставление иска без рассмотрения может обернуться компенсацией расходов, если действия истца были необоснованными.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В постановлении от 21 апреля 2026 года по делу № 924/1004/25 Верховный Суд сформулировал подход к применению части пятой статьи 130 ХПК Украины в случаях оставления иска без рассмотрения. Речь идет о том, может ли ответчик получить компенсацию расходов на правовую помощь, если иск фактически не рассматривался по существу.

Данная позиция важна для практики распределения расходов в делах, где иск не доходит до рассмотрения по существу. Речь идет, в частности, о ситуациях, когда иск подается без надлежащей подготовки и в дальнейшем не поддерживается самим истцом. Рассмотрим подробнее.

Обстоятельства дела

Истец обратился в хозяйственный суд с комплексным иском об оспаривании регистрационных действий, прекращении права собственности на недвижимость и признании недействительными сделок, обосновывая требования нарушением своих интересов как кредитора в деле о банкротстве из-за оформления права собственности на спорное имущество за другими лицами.

В ходе рассмотрения истец изменял предмет и основания иска, подавал дополнительные ходатайства, однако впоследствии подал заявление об оставлении иска без рассмотрения, мотивируя это невозможностью доказать заявленные требования из-за отсутствия ключевых доказательств (оригиналов договоров), которые находились в материалах уголовного производства.

После оставления иска без рассмотрения ответчик и третье лицо заявили требования о компенсации расходов на профессиональную правовую помощь. Суды первой и апелляционной инстанций частично их удовлетворили, исходя из того, что расходы были понесены в связи с рассмотрением дела, а действия истца имели признаки необоснованности.

Суды установили, что истец инициировал спор без надлежащей подготовки: подал иск, не дождавшись ответа на адвокатский запрос относительно ключевых доказательств и не выяснив их фактического местонахождения, а в дальнейшем изменял иск и в итоге отказался от его рассмотрения именно из-за отсутствия этих доказательств. Такая процессуальная позиция обусловила необходимость привлечения ответчиком и третьим лицом адвокатов и соответствующие расходы.

Истец обжаловал решение, утверждая, что оставление иска без рассмотрения является его процессуальным правом и не свидетельствует о необоснованности действий.

Позиция Верховного Суда

Суд подчеркнул специальный характер части пятой статьи 130 ХПК Украины.

В статье 130 ХПК Украины установлены специальные правила, касающиеся отдельных случаев распределения судебных расходов, в частности в случае оставления иска без рассмотрения.

Согласно части пятой и шестой данной статьи в случае закрытия производства по делу или оставления иска без рассмотрения ответчик имеет право заявить требования о компенсации понесенных им расходов, связанных с рассмотрением дела, вследствие необоснованных действий истца.

ВС подчеркнул, что в случае закрытия производства по делу или оставления иска без рассмотрения суд обязан исходить из положений части пятой статьи 130 ХПК Украины, поскольку указанная норма является специальной.

При компенсации правовых расходов ответчика по делу за счет истца с применением части пятой статьи 130 ХПК Украины должна быть установлена необоснованность действий истца, связанных с рассмотрением дела, а также необходимость несения ответчиком расходов на оплату услуг по предоставлению правовой помощи в возбужденном истцом деле.

Суд отдельно подчеркнул различие ключевых понятий.

В случае оставления иска без рассмотрения не являются необходимыми такие признаки, как недобросовестность, злоупотребление или незаконность, поскольку законодатель использовал другой термин — «необоснованность».

Из этого следует, что сам факт отсутствия злоупотребления не освобождает от процессуальных последствий.

Заявляя об оставлении иска без рассмотрения, истец осознает риск наступления последствий, в том числе предусмотренных частью пятой статьи 130 ХПК Украины.

ВС подчеркнул: «Следовательно, взыскание с истца компенсации понесенных ответчиком расходов, в частности расходов на правовую помощь, в случае закрытия производства по делу или оставления иска без рассмотрения возможно только при установлении необоснованности действий истца, связанных с рассмотрением дела…».

Относительно оценки поведения истца ВС указал, что ХПК Украины не устанавливает конкретные критерии для оценки действий истца на предмет обоснованности / необоснованности, а потому такие критерии определяются судом в каждом деле отдельно, в соответствии с установленными обстоятельствами развития спорных правоотношений.

В данном деле суды пришли к выводу, что подача иска без ожидания ответа на адвокатский запрос и без сбора всех необходимых доказательств подтверждает необоснованность процессуальных действий истца, следствием чего стало оставление судом иска без рассмотрения.

Таким образом, Верховный Суд оставил решения судов предыдущих инстанций без изменений и подтвердил возможность компенсации расходов ответчику и третьему лицу.

Ключевая правовая позиция заключается в том, что достаточным основанием для такого возмещения является необоснованность действий истца даже при отсутствии злоупотребления правом.

Данный подход фактически устанавливает более высокий стандарт подготовки иска — инициирование судебного процесса без надлежащей доказательной базы может иметь финансовые последствия.

Может ли суд уменьшить расходы на правовую помощь без ходатайства стороны — читайте в материале «Судебно-юридической газеты».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.