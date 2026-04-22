Может ли суд уменьшить расходы на юридическую помощь без ходатайства стороны: позиция Верховного Суда

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу ООО на судебные решения по делу о взыскании средств и проверил законность действий частного исполнителя в пределах сводного исполнительного производства и правильность применения судами норм права.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда рассмотрел в порядке письменного производства кассационную жалобу Общества с ограниченной ответственностью на судебные решения по делу по иску о взыскании денежных средств и по жалобе на действия частного исполнителя.

Предметом кассационного пересмотра являлись законность действий частного исполнителя в рамках исполнительного производства и правильность применения судами предыдущих инстанций норм материального и процессуального права.

Суть дела № 916/2100/20

Решением Хозяйственного суда Одесской области от 21.10.2020, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда, частично удовлетворён иск о взыскании денежных средств по договору аренды железнодорожного подвижного состава в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком денежных обязательств. Во исполнение указанного решения выдан приказ, который стал основанием для открытия исполнительного производства частным исполнителем.

В рамках исполнительного производства частным исполнителем были приняты меры принудительного исполнения решения, в частности вынесены постановления об описании и аресте имущества должника, привлечении работников органов внутренних дел, назначении специалиста и субъекта оценочной деятельности, а также постановления о запрете курсирования грузового вагона в порожнем состоянии и об аресте всего имущества должника. Указанные исполнительные производства были объединены в сводное исполнительное производство. Отдельные исполнительные производства, открытые на основании различных исполнительных документов, были присоединены к сводному исполнительному производству.

Должник, считая такие действия и постановления частного исполнителя незаконными, обратился в суд с жалобой, в которой обжаловал, в частности, описание и арест имущества, передачу имущества на хранение, привлечение сторонних лиц к исполнительным действиям, а также несоблюдение требований относительно уведомления и соразмерности исполнительных мер.

Хозяйственный суд Одесской области определением, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, отказал в удовлетворении жалобы на действия частного исполнителя.

Суды исходили из того, что действия частного исполнителя осуществлены в пределах полномочий и в соответствии с требованиями законодательства об исполнительном производстве. Они установили, что арест имущества, его описание, передача на хранение, привлечение специалистов и других лиц соответствуют процедуре исполнения судебных решений, а доводы заявителя не подтверждают нарушения его прав, в частности с учётом того, что законодательство не предусматривает обязанности предварительного уведомления должника о проведении исполнительных действий, допускает передачу арестованного имущества на хранение другому лицу, а описание имущества является надлежащим при условии возможности его идентификации.

Суды учли, что определение стоимости имущества осуществляется на последующих стадиях исполнительного производства с привлечением субъекта оценочной деятельности.

Также суды пришли к выводу о правомерности распределения расходов на профессиональную правовую помощь с учётом отсутствия ходатайств об их уменьшении, представленных доказательств понесённых расходов, а также соответствия таких расходов критериям разумности и соразмерности.

При этом Верховный Суд, учитывая критерии реальности и разумности расходов, а также практику Европейского суда по правам человека, частично удовлетворил заявление об их взыскании и определил размер компенсации расходов на правовую помощь в суде кассационной инстанции.

Мотивы и выводы Верховного Суда

В соответствии с частью первой статьи 300 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, пересматривая в кассационном порядке судебные решения, суд кассационной инстанции в пределах доводов и требований кассационной жалобы проверяет правильность применения судами норм материального и процессуального права.

Верховный Суд пришёл к выводу о частичном удовлетворении кассационной жалобы.

Суд отметил, что на момент вынесения постановления об описании и аресте имущества один из полувагонов находился в собственности другого юридического лица, которое не является стороной исполнительного производства, а потому на него не мог быть наложен арест. Судами предыдущих инстанций установлено, что арест с полувагона № 56429608 был снят частным исполнителем до подачи должником жалобы в суд.

При таких обстоятельствах выводы судов предыдущих инстанций об отсутствии оснований для удовлетворения жалобы в этой части являются необоснованными.

Верховный Суд указал, что должник в исполнительном производстве имеет право обжаловать действия частного исполнителя, а потому отказ в удовлетворении жалобы относительно ареста имущества, которое не принадлежит должнику, является неправильным. В этой части судебные решения подлежат отмене с принятием нового решения об удовлетворении жалобы и отмене соответствующего постановления частного исполнителя.

В остальной части Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций. Суд отметил, что законодательство не обязывает исполнителя предварительно уведомлять должника о проведении описания имущества, а также допускает передачу арестованного имущества на хранение другому лицу, нежели должник.

Суд также подчеркнул, что исполнитель имеет право налагать арест как на отдельное имущество, так и на всё имущество должника в пределах суммы взыскания, а отсутствие детального описания каждой составной части имущества не является основанием для признания постановления незаконным при условии возможности идентификации объекта.

Относительно доводов о несоразмерности стоимости арестованного имущества сумме долга Верховный Суд отметил, что закон не устанавливает ограничений относительно наложения ареста на имущество большей стоимости, а действия исполнителя по последующей оценке имущества соответствуют требованиям законодательства.

Суд также согласился с выводами предыдущих инстанций относительно правомерности распределения расходов на профессиональную правовую помощь, поскольку заявитель не подавал ходатайств об их уменьшении в установленном порядке.

По результатам рассмотрения дела Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил судебные решения в соответствующей части и принял новое решение об удовлетворении жалобы в части отдельного эпизода, оставив остальные выводы судов без изменений.

