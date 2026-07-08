Украина переходит на резервное водоснабжение: Минразвития запускает 29 масштабных проектов

Новые проекты предусматривают строительство сотен километров водопроводов и развитие автономной инфраструктуры.

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Министерство развития общин и территорий Украины сообщило о реализации 29 проектов водоснабжения в 14 областях страны в рамках План устойчивого развития. По данным ведомства, эти проекты должны обеспечить водоснабжением более десяти миллионов украинцев.

В министерстве отметили, что приоритетом является развитие автономного водоснабжения и резервного энергоснабжения водоканалов.

Что предусматривают проекты

Согласно информации Минразвития, запланировано:

строительство и модернизация почти 900 км водопроводов;

установка более 4 тысяч единиц современного оборудования, что создаст более 45 МВт дополнительных мощностей;

обновление насосного оборудования, которое сможет перекачивать 3–4 миллиона кубометров воды в сутки.

Переход к резервированной системе

«Сейчас мы работаем над переходом от модели одного источника водоснабжения к модели устойчивой и резервированной системы. Это предусматривает защиту ключевых объектов, создание резервных точек водозабора, развитие автономного водоснабжения и резервного энергоснабжения водоканалов. Мы строим системы, способные работать в условиях любых вызовов. Устойчивое водоснабжение означает безопасность людей, стабильную работу больниц, школ, предприятий и целых общин», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Подготовка к следующей зиме

В Минразвития подчеркнули, что развитие современной, резервированной и энергонезависимой системы водоснабжения является одним из приоритетов государственной политики по восстановлению, укреплению устойчивости общин и подготовке страны к следующему отопительному сезону.

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