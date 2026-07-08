Украина переходит на резервное водоснабжение: Минразвития запускает 29 масштабных проектов
Министерство развития общин и территорий Украины сообщило о реализации 29 проектов водоснабжения в 14 областях страны в рамках План устойчивого развития. По данным ведомства, эти проекты должны обеспечить водоснабжением более десяти миллионов украинцев.
В министерстве отметили, что приоритетом является развитие автономного водоснабжения и резервного энергоснабжения водоканалов.
Что предусматривают проекты
Согласно информации Минразвития, запланировано:
- строительство и модернизация почти 900 км водопроводов;
- установка более 4 тысяч единиц современного оборудования, что создаст более 45 МВт дополнительных мощностей;
- обновление насосного оборудования, которое сможет перекачивать 3–4 миллиона кубометров воды в сутки.
Переход к резервированной системе
«Сейчас мы работаем над переходом от модели одного источника водоснабжения к модели устойчивой и резервированной системы. Это предусматривает защиту ключевых объектов, создание резервных точек водозабора, развитие автономного водоснабжения и резервного энергоснабжения водоканалов. Мы строим системы, способные работать в условиях любых вызовов. Устойчивое водоснабжение означает безопасность людей, стабильную работу больниц, школ, предприятий и целых общин», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Подготовка к следующей зиме
В Минразвития подчеркнули, что развитие современной, резервированной и энергонезависимой системы водоснабжения является одним из приоритетов государственной политики по восстановлению, укреплению устойчивости общин и подготовке страны к следующему отопительному сезону.
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